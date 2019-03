Bruncz o rozliczeniu Kościoła z przypadkami pedofilii: "Episkopat gra na czas?"

Prezentacja katalogu ze statystycznymi danymi osób seksualnie wykorzystywanych przez duchownych – to główny punkt zapowiedzianego na czwartek spotkania przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski z mediami. Trudno się spodziewać przełomu, bo będzie to najprawdopodobniej dokument z informacjami zebranymi z diecezji. A więc takimi, które zostały w dużej części opisane przez media.

Póki co sprawa wygląda tak, że polscy biskupi – jako ciało zarządzające – pochylają się z bólem i troską nad problemem, wypowiadają się i ważą słowa tak, jakby problem był przez nich jedynie administrowany lub duszpastersko przetwarzany. Biorąc pod uwagę wydarzenia w Australii – wyrok skazujący kard. George’a Pella , procesy przeciwko hierarchom we Francji, Niemczech, Ameryce Południowej i Północnej – Polska jawi się jako kraj, w którym problem pedofilii dotyczy jedynie niższego kleru i zakonnic, a biskupi urzędowo wyrażają żal, ubolewanie i odprawiają nabożeństwa ekspiacyjne.

Można jednak odnieść wrażenie, że szerokie zarysowanie problematyki wykorzystywania dzieci jawi się niekiedy jako narracja, która ma przykryć to, co jest powodem oburzenia, zgorszenia i wściekłości w wielu krajach świata. Trzeba mieć świadomość, że episkopat to mężczyźni w różnym wieku z różnymi doświadczeniami, różnymi wrażliwościami, a co za tym idzie kierowane przez nich diecezje różnie podchodzą do problemu walki z pedofilią. Jak stwierdził Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny Więzi, w sprawie widać Kościoły różnych prędkości i dotyczy to nie tylko zagranicy, ale też Polski.