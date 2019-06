Bruncz: "Biskupi mogą odetchnąć. Gość z Watykanu krzywdy im nie zrobił" (Opinia)

Strach miał wielkie oczy. To prawda, że abp Charles Scicluna bezwzględnie oczyścił z pedofilów Kościoła w Chile. W Polsce pokazał jednak łagodne oblicze. Na razie żaden z naszych hierarchów nie mógł poczuć się zagrożony. W sprawcach rozliczeń będzie, jak było. A było kiepsko.

Tak właśnie miało to wyglądać

Jednak do przewidzenia było, że tak się nie stanie. Zresztą nie taki był cel wizyty maltańskiego hierarchy. Do Polski KEP zaprosiła go już dawno temu, a przyjazd zbiegł się ze stopniowo słabnącą dyskusją na temat dokumentu braci Sekielskich.

Scicluna zaznaczył, że dokumenty, w tym również papieskie motu proprio, to nie wszystko i trzeba przejść do czynów. Duchowny podkreślił, że nie zna planów Franciszka dotyczących polskiego episkopatu, ucinając tym samym spekulacje dotyczące konsekwencji kadrowych wśród biskupów za tuszowanie przypadków pedofilii.

- Było to wystąpienie przewidywalne, przynajmniej na tym etapie. Ta wizyta odbywa się przecież na zaproszenie polskiego episkopatu. Inne działania będą możliwe, jeśli pojawią się silne przesłanki i to niemedialne – zastrzegł w rozmowie z Wirtualną Polską dr Tomasz P. Terlikowski, katolicki publicysta i szef TV Republika. – W Chile były zamieszki i było ewidentne wprowadzenie w błąd papieża Franciszka. W Polsce mamy inną sytuację – dodał Terlikowski.

Z dużej chmury, mały deszcz

– Nie wiem, czy arcybiskup zdaje sobie sprawę, że oczekiwania wobec jego wizyty były ogromne, że to, co powiedział, nie wykracza poza to, co powiedzieli już polscy biskupi. Do dokumentu "Tylko nie mów nikomu" Kościół w Polsce powinien napisać drugą część "Tylko powiedz wszystkim", a gwarantem jest stworzenie państwowej, niezależnej komisji złożonej z ekspertów, prawników, psychologów, ale także ofiar – komentuje dla Wirtualnej Polski Jarosław Makowski.