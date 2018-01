Brudziński uniknął konfliktu interesów. Ale nie to skłoniło go do rezygnacji

Joachim Brudziński, nowy szef MSWiA wkrótce dostanie prawo wskazywania kandydatów na komisarzy wyborczych i szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będzie mógł także wnioskować o ich odwołanie. Jednocześnie ten sam Joachim Brudziński był szefem Komitetu Wykonawczego PiS i odpowiadał w tej partii za kampanie wyborcze. Polityk uniknął oczywistego konfliktu interesów, choć powody, które go do tego skłoniły są zupełnie inne.

Od wtorku ministrem spraw wewnętrznych i administracji jest Joachim Brudziński . Polityk jak polityk, mogłoby się wydawać. Ale Joachim Brudziński jest politykiem szczególnym: przez lata był szefem Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Co kryje się za tą nazwą? to komórka, która odpowiada w partii za przygotowanie do wyborów.

Był, bo właśnie zrezygnował z tej funkcji - poinformowała 300polityka. Serwis dotarł też do listu, jaki Joachim Brudziński wysłał do członków Komitetu Politycznego partii. Poseł podaje w nim powody, które skłoniły go do rezygnacji z tej ważnej partyjnej funkcji - to dzięki niej Joachim Brudziński był nazywany człowiekiem nr dwa w PiS, a przede wszystkim jednym z faworytów do zastąpienia Jarosława Kaczyńskiego po jego odejściu na polityczną emeryturę.