Bronisław Trzaskowski. Po trzech latach uśpienia PiS znowu wygrywa w sieci i demoluje kampanię PO

I znowu jest jak w 2015. Po 3 latach uśpienia PiS przechodzi w tryb kampanii i pokazuje, że na konkurentów z PO działają te same sztuczki, które pozwoliły wygrać Andrzejowi Dudzie i Zjednoczonej Prawicy. Oraz że opozycji nie udało się przez te trzy lata znaleźć na nie remedium.

Akcja Trzaskowskiego, reakcja PiS

"Niezależni" w natarciu

"Demaskatorską" działalność Mateckiego promują współpracownicy Patryka Jakiego (m.in. Sebastian Kaleta z komisji reprywatyzacyjnej), warszawscy radni i parlamentarzyści, jak i sam kandydat PiS. Już samo to powoduje, że uderzające w Trzaskowskiego i PO treści dosłownie zalewają internet. Jako żywo przypomina to 2015 rok, kiedy zwolennicy i politycy PiS byli w stanie wygenerować tysiące wpisów uderzających w Bronisława Komorowskiego. Po wygranych wyborach, kiedy zwycięzcy zajęli się przejmowaniem państwa, dominacja prawicy w sieci osłabła.

Rekonstrukcja kampanii 2015

Teraz widać, że PiS wraca do trybu kampanijnego, doskonale zdając sobie sprawę z potęgi internetu i jego siły w kreowaniu tematów publicznej dyskusji. Trzaskowski w wywiadzie dla "Plus Minus" przekonywał, że "nie ma co walczyć ze wszystkimi przeinaczeniami, manipulacjami, propagandą rządzących". I rzeczywiście on sam nie ma (i nie powinien) mieć na to czasu. Ale może tylko pomarzyć o tak aktywnych i zdyscyplinowanych stronnikach, jakich ma jego konkurent z PiS, a jakich w 2015 roku miał Andrzej Duda.