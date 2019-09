Boris Johnson, czyli wszyscy śmieją się z brexitowej Wielkiej Brytanii

Według zwolenników brexitu, Boris Johnson miał być postrachem Europy. Jak dotąd jest jednak głównie pośmiewiskiem. Nawet dla państw takich jak Irlandia czy Luksemburg.

Była to dyplomatyczna szpila w najlepszym stylu i Johnsona mogła zaboleć potrójnie. Po pierwsze dlatego, że odniesienia do antyku zawsze dotąd były jego domeną i to on lubił błyszczeć znajomością greki i łaciny. Po drugie dlatego, że słowa te, z pozycji siły - w imieniu Unii Europejskiej - wygłosił przedstawiciel państwa, które przez wieki Brytyjczycy uważali za swoją własność.