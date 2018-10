Błogosławiona niech będzie cisza. Cisza wyborcza

Czy cisza wyborcza to dobre rozwiązanie? A może politycy powinni mieć możliwość walczyć o poparcie, aż do końca głosowania. Z badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna wynika, że cisza wyborcza to dobry mechanizm.

Cisza wyborcza w Polsce rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania. W przypadku wyborów samorządowych 2018 r. zaczęła się 20 października o godz. 0.00, a zakończy 21 października o godz. 21. Wtedy zostaną zamknięte lokale wyborcze (czynne będą od godz. 7.00).

O wyższości ciszy wyborczej nad jej brakiem lub odwrotnie, napisano grube tomy. Cisza nie obowiązuje na przykład w około połowie krajów Unii Europejskiej. Nie ma jej także w USA. W Polsce została wprowadzona w 1991 roku. Czego nie można robić podczas ciszy wyborczej opisał w Wirtualnej Polsce Karol Juchniewicz. Warto zapoznać się z listą obostrzeń, bo kara za złamanie ciszy może być drakońska.

A co Polacy sądzą o ciszy? W większości popierają jej obowiązywanie – tak uważa 62 proc.

Polacy są również przekonani, że cisza wyborcza jest przestrzegana. Z przypadkami jej naruszania nie zetknęło się 62 proc. ankietowanych, a jedynie 15 proc. zadeklarowało, że takie przypadki są im znane.

