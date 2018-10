Balcerowicz: Jeśli będzie mu się to opłacało, Kaczyński przestawi wajchę i powie "żegnaj Unio"

Kaczyński i jego świta z dnia na dzień mogą przestawić wajchę i wznowić propagandę nienawiści wobec UE. W skrajnym przypadku dążąc do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej – pisze prof. Leszek Balcerowicz.

Tekst, który prof. Leszek Balcerowicz opublikował na swoim fejsie , to komentarz do wywiadu, którego prof. Ryszard Legutko udzielił stronie wpolityce.pl braci Karnowskich.

"Nie ma się co kopać ze słoniem. Od samego początku widać było, że instytucje europejskie i tamtejsza większość polityczna robią wszystko, żeby utrudnić nam życie. A ponieważ mają władzę to mogą postępować ‘prawem i lewem’ oraz: „trudno się kopać z potworem. Ale co nam innego pozostaje? Trzeba będzie się dostosować i ponosząc pewne koszty nie zrezygnować z reformy i z własnej polityki”- przytacza słowa Legutki prof. Balcerowicz, który udzielającego wywiadu określa jako "głównego ideologa PiS na temat UE".

"Jak widać, R. Legutko kwestionuje prawne podstawy działań UE, określanej przez niego – z filozoficznym umiarem - jako 'buldożer' czy 'potwór'. Zapowiada też, że PiS nie wycofa się z 'reformy' sądów, czyli podważania ich niezależności. Jak tu uwierzyć w niedawno ogłoszoną przez Kaczyńskiego i wiernie powtarzaną przez jego dwór 'politykę miłości' wobec UE? To przecież kłamcy. Jeśli Kaczyński i jego świta dojdą do wniosku, że ataki na UE lepiej służą ich interesom politycznym, to z dnia na dzień mogą przestawić wajchę i wznowić propagandę nienawiści wobec UE, w skrajnym przypadku dążąc do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej – puentuje prof. Balcerowicz.