Badanie: rząd PiS bardziej niż władze Gdańska winny kłótni o Westerplatte

Spór o tereny Westerplatte zmierza do finału. Prezydent Andrzej Duda zapewne wkrótce podpisze ustawę oddającą je pod zarząd państwa. Zdaniem 35 proc. badanych ten spór zaszkodzi pamięci historycznej i znaczeniu tego miejsca.

Rządzące Prawo i Sprawiedliwość postanowiło odebrać władzom Gdańska nadzór nad historycznymi terenami Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Przez parlament przeprowadzono ustawę, która teraz czeka na podpis prezydenta. Trudno oczekiwać, by Andrzej Duda postąpił wbrew woli swojego obozu politycznego.

O to, jak Polacy widzą ten spór, spytaliśmy w ostatnim badaniu na panelu Ariadna. O konflikcie słyszało 55 proc. respondentów. Zdaniem 46 proc. z nich rację mają władze Gdańska, które chcą zachowania status quo. Według 24 proc. badanych to rząd PiS ma rację chcąc odebrać samorządowi nadzór nad terenami Westerplatte.

Tylko 15 proc. wyborców PiS uważa, że spór jest szkodliwy. Za to wśród wyborców PO takie zdanie podziela 65 proc. badanych. 26 proc. wyborców PiS, a 14 proc. wyborców PO ocenia, że ta dyskusja pozostanie bez wpływu na pamięć historyczną. Co ciekawe, tylko 30 proc. wyborców PiS ocenia, że działania PiS pomogą Westerplatte. Wśród wyborców PO ten odsetek to 12 proc.