Badanie dla WP potwierdza: Biedroń jest w grze. Ale jest zaskoczenie

7 proc. - na taki wynik według badania na panelu Ariadna dla WP mogłaby liczyć powstająca partia Roberta Biedronia, gdyby wybory parlamentarne odbyły się 27 stycznia 2019 r. To kolejny wynik potwierdzający, że były prezydent Słupska może nieźle namieszać w polityce. Ale oprócz niego jest jeszcze inny "czarny koń".

PiS, Polska Razem i Solidarna Polska, czyli Zjednoczona Prawica - 35 proc. Platforma Obywatelska - 21 proc. - oto czołówka naszego badania. Do niedawna na trzecim miejscu, z automatu, od trzech lat można było podawać w ciemno - Kukiz'15. Już nie.

Dopiero za Biedroniem są w naszym badaniu ruch Kukiz'15 i Polskie Stronnictwo Ludowe (po 6 proc). Cała reszta lewicy, SLD Lewica Razem oraz partia Razem , a także liberalny i ultraprawicowy plankton do Sejmu nie wchodzą. Wejście Biedronia radykalnie zmieniłoby układ sił.

Po fali wsparcia dla Jurka Owsiaka , jaką społeczeństwo odpowiedziało na jego rezygnację z zarządzania WOŚP , zapytaliśmy Polaków, czy zagłosowaliby na partię Jurka - jeśli kiedykolwiek by taką chciał stworzyć. Sześć proc. badanych odpowiedziało "tak".

Na tę chwilę oczywiście nic nie przemawia za tym, by Owsiak, po powrocie do kierowania WOŚP, zamierzał się angażować w politykę. Nasze pytanie miało pokazać, czy jest na scenie politycznej miejsce na charyzmatyczną, wyrazistą postać. Okazuje się, że jest, i to na niejedną.