Badanie dla WP: Polacy chcą, by księża pedofile porzucili stan kapłański

Coraz głośniej słychać głosy niezadowolenia ze sposobu, w jaki Kościół rozlicza się z problemem pedofilii wśród księży. Coraz częściej padają też propozycje, by duchownych wydalać ze stanu kapłańskiego. Takich decyzji oczekują Polacy.

Taki ksiądz nie powinien nadal być księdzem - to wniosek, który można wyciągnąć po ostatnim badaniu przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Miażdżąca większość spytanych Polaków chciałaby dotkliwej kary dla duchownych ze strony Kościoła.

- Najczęściej taki ksiądz zostaje po prostu przeniesiony do innej parafii, nadal prowadzi msze - pisze do nas rozżalony internauta.

Kościół powinien wyciągać konsekwencje

Aż 88 proc. badanych stawia sprawę jasno. Chcą, by w przypadku, gdy duchownemu udowodnione zostanie molestowanie dzieci, został on wydalony z kapłaństwa. Zaledwie 8 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć", a 4 proc. uważa, że w takim przypadku księża powinni dalej pełnić posługę kapłańską.

Walka z problemem będzie trwać

Niezadowolone z kar dla księży są m.in. osoby, które w przeszłości padły ofiarą molestowania przez duchownych. Niedawno w rozmowie z Wirtualną Polską dokument Episkopatu o pedofilii w Kościele skomentował Marek Lisiński. Założyciel fundacji "Nie lękajcie się" stwierdził, że to tak, jakby biskupi wymierzyli mu policzek. - Zero szacunku dla ofiar, za to prośba o miłosierdzie dla katów - mówił Lisiński.