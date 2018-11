Babę zesłał Trump. Ambasador USA Georgette Mosbacher odsłoniła słabość dyplomacji rządu PiS

– Ambasady działają często niczym 'agencje lobbingowe' i nie ma w tym naprawdę nic dziwnego. Ale żeby to wiedzieć, nie można być stadem troglodytów, trzeba mieć pojęcie o świecie i przeczytać coś więcej niż dwie książki o husarii – tak rozmówcy WP zorientowani w działaniach PiS oceniają falę krytyki, jaka zalała amerykańską ambasador w Polsce Georgette Mosbacher.

Tyle że raczej nie po to, "żeby dobrze zrobić wam". Przekonują się o tym boleśnie politycy polskiego rządu.

Najpierw poszło o Izrael

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan, świetnie zorientowany w sprawach międzynarodowych, mówi wtedy o przyszłej ambasador: – Mamy do czynienia z osobą, która nie ma żadnego doświadczenia dyplomatycznego.

I dalej sugestywnie podważa kompetencje Mosbacher: – W dyplomacji amerykańskiej jest tradycja, że są dwie grupy krajów. Takie, w których funkcję ambasadorów pełnią zawodowi dyplomaci, oraz takie, w których funkcję ambasadorów pełnią osoby cieszące się dobrymi relacjami z urzędującym prezydentem. Polska znalazła się w tej drugiej grupie. Przyjeżdża do nas pani, która po prostu od wielu lat zna Donalda Trumpa.

Obce państwo ingeruje

Politycy obozu władzy list wysłany przez panią ambasador do polskiego premiera w obronie TVN nazywają w nieoficjalnych rozmowach "skandaliczym".

W publicznych wypowiedziach ludzie z rządu nieco niuansują ton, ale i tak idą "na ostro": – Odbiór listu w Kancelarii Premiera jest wyjątkowo negatywny. Pani ambasador wyszła z roli ambasadora państwa sojuszniczego. List dotyczy dziwnych treści. Ambasador występuje w roli obrońcy prywatnych interesów stacji. Odnosi się do sprawy, która nie jest jasna. Tam jest wiele niejasności. Na pewno trzeba tę sprawę wyjaśnić – mówi w Radiu Plus szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych prof. Waldemar Paruch.

Na WP piszemy we wtorek, że obrona amerykańskiego koncernu – właściciela TVN – przez Mosbacher nie jest jedyną jej inicjatywą w ostatnim czasie, w rządzie traktowaną jako "nacisk".

Tego samego dnia dziennikarze "Do Rzeczy" potwierdzają, że amerykańska ambasador faktycznie "naciskała na ministrów i urzędników rządu, aby wprowadzić takie zmiany przepisów, które stawiałyby amerykańskie firmy działające w Polsce w uprzywilejowanej pozycji".

Po podaniu tych informacji pochodzących ze źródeł rządowych wybucha kolejna odsłona "skandalu" z udziałem ambasador. Niektórzy posłowie PiS nieoficjalnie przekonują nawet, że to "kolejna próba ingerencji obecego państwa w polskie prawodawstwo" (mimo że przed tą sprawą PiS o Stanach Zjednoczonych i administracji prezydenta Trumpa wyrażało się w samych superlatywach).

Dżentelmeni w awangardzie ataków na damę

Jeden z polityków związanych niegdyś z PiS, specjalizujący się w stosunkach międzynarodowych, uważa, że dziś politycy partii Jarosława Kaczyńskiego zachowują sie jak "stado troglodytów" i "kompletnie nie mają pojęcia o działaniu światowych dyplomatów". – Ambasady działają często niczym 'agencje lobbingowe' i w tym nie ma naprawdę nic dziwnego – twierdzi rozmówca Wirtualnej Polski. – Ale żeby to wiedzieć, trzeba mieć pojęcie o świecie i przeczytać coś więcej niż dwie książki o husarii – dorzuca.

– W tym, co robi i mówi pani ambasador Mosbacher, nie ma naprawdę nic sensacyjnego. Ambasadorowie codziennie kogoś zapraszają i, mówiąc wprost, lobbują. Ambasadorowie szanujących się państw walczą o swój biznes. Wiele razy to widziałem. To wszystko nie jest sensacją, a raczej zdziwieniem osób, które się z tym wczesniej nie zetknęły – mówi Wirtualnej Polsce Kowal.