Atak na biuro poselskie PiS. Kataryna: siewcy

"Kto sieje wiatr..." - takim oto komentarzem bydgoska redakcja "Gazety Wyborczej" opatrzyła informację o ataku wandala na biuro poselskie posła PiS. Bo choć zaatakowany w ten sposób polityk niczym osobiście nie zawinił, to przecież już z racji należenia do niewłaściwej partii sam się prosił. Niewykluczone, że jeśli sprawcę uda się złapać, "Gazeta Wyborcza" zrobi z niego kolejną ikonę opozycji, skoro udało jej się wykreować na bohaterkę Klementynę Suchanow, głośno marzącą o lecących w kierunku władzy koktajlach Mołotowa.

Dla "Gazety Wyborczej" kolejny już atak wandala na biuro PiS jest dowodem na winę samego PiSu, bo rzekomo prowokuje do takich zachowań . Ale nie jest w tym odosobniona, bo akt wandalizmu równie ochoczo wykorzystuje partia rządząca. "Te ataki mają związek z tym, jaka jest opozycja" - komentuje tę samą sprawę minister Mariusz Błaszczak . Bo, jak widać, akt wandalizmu, o sprawcy którego póki co nic nie wiemy, jest także dla partii rządzącej wygodnym pretekstem do kolejnego ataku na przeciwnika. I tak jak z samobójstwem Piotra Szczęsnego, tak teraz władza z opozycją będą się przerzucać odpowiedzialnością, licząc, że ten gorący kartofel da się wcisnąć przeciwnikowi.

Michał Karnowski zapowiada polityczne mordy

Najdalej poszedł Michał Karnowski, który już zapowiada polityczne mordy i z góry oskarża o nie opozycję. "Nieustająco przestrzegam, że totalni są tak sfrustrowani utratą Polski, którą uważali za własność, że mogą zacząć zabijać pisowców". "Nie nawołuj do przemocy. Bo to co piszesz IMO może skłonić któregoś z twoich wielbicieli do odwetu. Albo nie myślisz, albo rozmyślnie chcesz podpalić ten płomień. Wandalizm to nie zabijanie" - odpowiada mu inny dziennikarz, Jacek Czarnecki. I jest to w tej całej żenującej przepychance o to, kto stworzył wandala, jedyny głos, którego warto posłuchać. Po każdej stronie politycznej sceny. I nie tylko w sprawie bezpośrednio polityków dotykającej.