Andrzej Pągowski: wiosna w PiS

Prawo i Sprawiedliwość doskonale wie, czego chcą Polacy i po raz kolejny im to daje. Przed wyborami parlamentarnymi było to 500+, przed wyborami samorządowymi pora na kolejną porcję nowości.

Zmiany w PIT, CIT, MAMA+, pieniądze dla emerytów i bony dla młodzieży. PiS przygotowało społeczną bombę przed wyborami samorządowymi. Idzie ścieżką, która zaprowadziła go do władzy.

Jarosław Kaczyński jak dobry gospodarz wie, że aby na jesieni zebrać plony, teraz na wiosnę musi dobrze posiać. I właśnie to robi. PiS rusza w Polskę, by zaorać jak najwięcej i sypie pieniędzmi na lewo i prawo. Chce kupić jak najwięcej grup Polaków wierząc, że jak dostaną kasę, to nikt mu władzy nie odbierze. Ale te pieniądze nie są PiS-u tylko nasze i musimy najpierw je wypracować, by do nas wróciły. A z tym może być problem, bo sumy są gigantyczne, obiecanki spore, a to pewnie jeszcze nie koniec.