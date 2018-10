Andrzej Korwin-Duda. Prezydent sięgnął po argumenty rodem z memów

Unia Europejska jest zła, bo trzeba kupować energooszczędne żarówki zamiast zwykłych - orzekł w Berlinie Andrzej Duda. Prezydent postanowił też dogryźć gospodarzom, przypominając niesławnego Sylwestra w Kolonii i sugerując niemieckim mediom cenzurę.

Ale też nie wydarzyło się nic, co usprawiedliwiłoby utratę panowania nad sobą. A to przydarzyło się Andrzejowi Dudzie podczas berlińskiej dyskusji. Najbardziej jaskrawym przykładem jest odpowiedź prezydenta na pytanie o media publiczne w Polsce. Jeden z dziennikarzy wytknął, że państwowe radio nie informowało o decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazującej przywrócenie do pracy przeniesionych w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego.

- W Polsce jest tak, że gdyby jakaś kobieta, czy kobiety zostały zgwałcone, to na pewno media poinformowałyby o tym natychmiast, wskazując szczegóły, które tylko byłyby do zdobycia, więc media w Polsce są wolne - powiedział prezydent. Te słowa były co najmniej nietaktowne. To tak, jakby podczas przyjęcia wypomnieć gospodarzowi, że jego żona ma problem z alkoholem.