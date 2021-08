Koziński: "Pytany o majątek Tusk poszedł po linii najmniejszego oporu. Bo wie, że może" [Opinia]

Dokładnie w ten sam sposób zachował się Donald Tusk, komentując doniesienia Wirtualnej Polski dotyczące jego zarobków. On nawet nie starał się specjalnie, by cokolwiek wyjaśnić. Poszedł po linii najmniejszego oporu. Powiedział, że przepisał majątek na żonę ze względów bezpieczeństwa, bo bał się PiS. Dodał jeszcze, że to, co zrobił ze swoim majątkiem Mateusz Morawiecki jest gorsze - i to wszystko.