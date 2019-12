Agaton Koziński: Klimatyczna strzelba Czechowa. Co się wydarzyło na szczycie UE?

Mateusz Morawiecki ma sukces na szczycie UE. Ale w dyskusji o unijnej polityce klimatycznej wygrał dopiero jedną bitwę. Do końca wojny daleko.

Jeśli w pierwszym akcie dramatu na ścianie wisi strzelba, to wiadomo, że w akcie ostatnim wypali. Tak mówi żelazna zasada kompozycyjna ukuta przez Antoniego Czechowa – znana dziś jako "strzelba Czechowa". Dokładnie według tych reguł rozstrzygał się szczyt Unii Europejskiej, którego pierwszy dzień został zdominowany przez kwestie klimatyczne. Pojawiła się tylko jedna modyfikacja: strzelby były dwie.

Wszyscy się zbroją

O tym, że Unia Europejska z uporem godnym lepszej sprawy dąży do zapisania bardzo ambitnej polityki klimatycznej wiadomo nie od dziś. Uznano, że te ambicje pozwoli im zrealizować projekt nazwany "neutralnością klimatyczną 2050" – czyli stworzenie zeroemisyjnego systemu na naszym kontynencie w ciągu 30 najbliższych lat.

Problem z polityką klimatyczną mają przede wszystkim dawne kraje komunistyczne, w których przemysł, czy elektrownie były oparte na surowcach dziś w zasadzie nieakceptowanych. Pół biedy, jeśli któreś z tych państw ma elektrownię atomową (Węgry, Słowacja). Jeśli jej w latach komunizmu nie zbudowano, to w okresie transformacji tym bardziej. A bez atomu realizacja celów klimatycznych UE jest w zasadzie niemożliwa.

I stąd strzelby. Europejscy zwolennicy ambitnej polityki klimatycznej już pokazali, że będą gotowi sięgnąć po każdy argument, byle tylko przekonać kraje mniej ambitne w tej dziedzinie do tego, żeby jednak ją poparły. Symbolicznie potwierdziło to wyznaczenie Fransa Timmermansa na człowieka w Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za Green Deal.

Ale także druga strona pokazała swój arsenał – było nim weto na czerwcowym szczycie UE wobec propozycji neutralności klimatycznej do 2050 r. Skorzystały z niego Polska, Czechy, Węgry i Estonia.