Adam Bodnar: Nie demoluję mebli w gabinecie, ale czasami przeklinam. Jest i będzie coraz trudniej

Nie wolno mi ujawniać na poziomie werbalnym emocji w stosunku do konkretnych polityków. Choć ostatnio miałem sytuację, że już mnie trochę poniosło... Chodziło o absolutnie skandaliczną wypowiedź pani poseł Pawłowicz. Do tej pory trzymałem się twardo zasady, by w ogóle nie odpowiadać na tego typu wypowiedzi. Nie chcę wdawać się w pyskówki z politykami, bo to byłoby wkręcanie się w magiel – mówi Adam Bodnar w rozmowie z Grzegorzem Wysockim (WP Opinie).

No właśnie, dobrze, że pan to dodał na koniec. Bo jeżeli chodzi o moją "prawdziwą naturę" i moje "lewackie poglądy", to jeżeli ktokolwiek uważnie przyjrzy się mojej działalności, na pewno zrozumie, że jest to uproszczenie i przyprawianie mi „gęby”, a tak naprawdę ocena daleka od rzeczywistości. Niektóre media od samego początku bardzo intensywnie pracowały nad stworzeniem takiego a nie innego obrazu mojej osoby.

Po pierwsze, miałem już stanowiska zagraniczne, chociażby w ONZ-ecie, więc nie byłaby to dla mnie aż tak wielka nagroda, jak mogłoby się wydawać. Po drugie, jeśli się ktoś zajmuje prawami człowieka, to w sposób naturalny może być wybierany do różnych organizacji o tym charakterze. Po trzecie, podkreślam, czuję wielkie zobowiązanie przede wszystkim w stosunku do obywateli RP. Uważam, że w Polsce jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o prawa człowieka.

Bo do tej pory panowała względna zgoda, co do obowiązującego porządku konstytucyjnego. Jak również co do tego, na czym polega trójpodział władzy i czemu mają służyć poszczególne mechanizmy równoważenia władz.

Niezależnie od tego, co mówią czy myślą politycy, cały czas traktuję wszystkie organy władzy państwowej jako partnerów do dyskusji i do współdziałania. I do końca kadencji tak chciałbym je traktować. Cieszę się więc, że cały czas – w lepszy lub gorszy sposób – owe rządowe organy na moje różne interwencje odpowiadają.

500+. To rzeczywiście program socjalny, który w pewnym sensie zrewolucjonizował Polskę i ma bardzo pozytywny wpływ na poziom życia w gospodarstwach domowych. Oczywiście, można to było zapewne zrobić inaczej, lepiej, np. poprzez włączenie matek samotnie wychowujących dziecko, ale to szczegóły. Przez wiele lat mieliśmy w Polsce ogromny problem z lichwą. Teraz tego prawie nie ma, do rzecznika docierają pojedyncze sprawy. Między innymi dzięki 500+ te wszystkie szemrane drobne pożyczkowe firmy albo w ogóle przestały istnieć, albo ledwo przędą.

OK. Wszyscy wiemy, że 500+ to sukces rządu, a jeśli ktoś o tym zapomni, to mu rząd jeszcze 30 razy o tym przypomni przy każdej możliwej okazji. Co jeszcze?

No dobrze, ale jeżeli np. chodzi o łamanie konstytucji, niszczenie niezależności TK czy sądów, to już nie da się powiedzieć, że "tamci też to robili" albo że "poprzednicy nie byli lepsi". Bo to będzie nieprawda. "Tamci", choć nie bez grzechu, jednak szanowali obowiązujący porządek konstytucyjny.

Też nie odłożył. Nie musiał. Standardy dotyczące praworządności, poszanowania konstytucji, służby publicznej – to także moje osobiste standardy, głosiłem je od dawna. Mam ten komfort, że wykonując swoją funkcję, wierzę w to co robię. Niezawisłość w dużej mierze odnosi się do sfery odczuć psychicznych i własnego rozumienia świata. Ale niezawisłość nie może być zawieszona w próżni, na poziomie mojego myślenia czy na poziomie mojego "wydaje mi się", lecz musi mieć oparcie w normach prawnych, w standardach praw człowieka, w konstytucji i w ustawach.

Tylko pytanie, czy to są rzeczywiście nowe standardy? Bo to, że partia rządząca sobie coś uchwali w ustawie nie jest równoznaczne z tym, że taka nowa ustawa staje się nowym standardem praw człowieka. Standard praw człowieka wywodzi się z interpretacji konstytucji oraz z interpretacji umów międzynarodowych, które Polska ratyfikowała. A nie z woli większości. Jeżeli np. partia rządząca uchwali ustawę, że zakazujemy działalności wszystkich organizacji LGBT w Polsce, to co? To będzie nowy standard praw człowieka? Nie sądzę. Standardem jest wolność zrzeszania się. Oczywiście, na te standardy praw człowieka można patrzeć na różne sposoby i różne rzeczy z nich wyczytywać.

Chodzi o to, że w ogóle na taką wypowiedź pani poseł zareagowałem. Staram się tego unikać. Do tej pory trzymałem się twardo zasady, by w ogóle nie odpowiadać na tego typu wypowiedzi. Tym razem zrobiłem inaczej, ale to dlatego, że nie chodziło o mnie, tylko o Specjalnego Sprawozdawcę ONZ. Po prostu za bardzo szanuję tego faceta. I wiem, ile on energii włożył w tę wizytę, jakie to było ważne dla niego, jakie to było ważne dla nas wszystkich z punktu widzenia oceny sądownictwa. On po prostu nie zasłużył sobie na tego typu słowa. Stwierdziłem, że muszę to skomentować, bo są sytuacje, kiedy już naprawdę mamy do czynienia z…