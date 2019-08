A. Koziński: "PiS robi swoje, a opozycja kolejny tydzień szuka pomysłu na siebie" (Opinia)

Siła opozycji zdaje się zaczynać i kończyć na celebrytach. To aż zadziwiające, jak bardzo ona nie umie ona przekuć na swój sukces nawet tak ewidentnych wpadek PiS jak sprawa lotów marszałka Kuchcińskiego, czy kwestia list poparcia do KRS.

Za długa droga na szafot

Już sam fakt, że na tej liście nie ma nikogo z szeroko rozumianej opozycji najlepiej pokazuje sytuację, w jakiej się ona znajduje. Ani Platforma, ani PSL i lewica nie miały żadnego pomysłu na to, by wypełnić czymś serwisy informacyjne w sobotę i niedzielę. Jakby w ogóle nie zauważyły, że wybory za dwa miesiące.

Owszem, opozycji – przede wszystkim Platformie – należą się gratulację za to, jak rozegrała kwestię lotów marszałka Kuchcińskiego . Sztuka wykreowania tego tematu, sposób, w jaki jest ciągnięty, to w największej części jej zasługa.

Im dłużej Kuchciński ucieka od wyjaśnień, im bardziej PiS nie umie zareagować, tym bardziej obóz rządzący wystawia się na grillowanie. Tym bardziej, że nie ma on pomysłu, jak wybrnąć z kwestii list poparcia dla KRS. W tych dwóch kwestiach PiS będzie politycznie cierpiał jeszcze czas jakiś, być może nawet do wyborów. A jednak opozycja zachowuje się jakby szła na szafot – i w dodatku była jeszcze zirytowana tym, że droga na niego prowadząca jest wyjątkowo długa. Nie widać po jej stronie nawet determinacji, chęci walki o jak najlepszy wynik wyborczy.

Na to jeszcze nakłada się inne wrażenie. Skoro dla polityków PO Pol’and’Rock jest tak ważny, to kończące ten festiwal wystąpienie Owsiaka urasta do rangi opozycyjnego manifestu. Jeśli tak jest naprawdę, jeśli po stronie opozycji rzeczywistość udaje się definiować tylko za pomocą wulgaryzmów, to przedłużanie oczekiwania na szafot wygląda na szczególnie drastyczną torturę.