20 lat Polski w NATO. Zapytaliśmy Polaków, co oni na to. "Jesteśmy bezpieczni"

Dokładnie 68 proc. badanych w panelu Ariadna nie wiedziało, że weszliśmy do NATO 20 lat temu. Ale, dopytani szczegółowo, w większości – aż 71 proc. – uważają że poprawiło to nasze bezpieczeństwo.

Czy według Ciebie Polska jest obecnie bezpieczna i nie zagraża jej żaden atak ze strony innego kraju? – zapytaliśmy na panelu Ariadna. 49 proc. badanych uważa, że tak, jesteśmy bezpieczni. Aż 29 proc. uważa odwrotnie. Aż 22 proc. nie wie, co o tym myśleć.

Co do jednego jesteśmy zgodni. Aż 71 proc. badanych Polaków uważa, że wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego poprawiło bezpieczeństwo kraju. Przeciwnego zdania jest tylko 7 proc. badanych.