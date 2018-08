Ziemia w ogniu. Najlepsze zdjęcia tygodnia

"Świat płonie". Ta wyświechtana, kojarzona głównie z filmami katastroficznymi (albo serią o agencie 007), jak ulał jednak pasuje do tego, co dzieje się obecnie w Europie, Afryce i Ameryce. I nie chodzi tu wyłącznie o płomienie w znaczeniu dosłownym. Sami zresztą zobaczcie.

W Nikaragui trwa największy i najkrwawszy kryzys socjopolityczny od lat 80. XX wieku. Nie przeszkadza to jednak zwykłym obywatelom w obchodzeniu lokalnych świąt. Na zdjęciu dziecko przebrane za czerwonego diabła kościele Las Sierritas w Managui podczas uroczystości Santo Domingo de Guzman.

W Zimbabwe również spore niepokoje, które przerodziły się w zamieszki związane z niezadowolenia wynikami wyborów - te wygrała zdecydowanie dawna partia Roberta Mugabiego, którego w zeszłym roku odsunięto od władzy. Dla wielu mieszkańców Zimbabwe oznacza to zaprzepaszczenie szans na jakiekolwiek zmiany w kraju, co wyraźnie podkreśla partia opozycyjna, sugerująca, iż wybory zostały zmanipulowane przez partię rządzącą. Do tłumienia zamieszek policja używała początkowo gumowych kul i gazu łzawiącego, ale nie radząc sobie z tłumem, wezwała na pomoc wojsko. Te szybko zaczęło strzelać ostrą amunicją.