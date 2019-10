Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Żakowski wymienia dwóch wielkich zwycięzców. I nie jest to PiS

Wstępne sondażowe wyniki wyborów dają zwycięstwo PiS. Ale to dalsza część stawki budzi emocje. - Są dwaj wielcy zwycięzcy – Lewica i PSL - mówi publicysta Jacek Żakowski.

- Są dwaj wielcy zwycięzcy tych wyborów - ocenia w rozmowie z WP Jacek Żakowski, publicysta tygodnika " Polityka ". - To przede wszystkim Lewica, która wróciła na scenę z bardzo dobrym wynikiem. Uważam, że ostatecznie mogą mieć powyżej tych 12 proc. Taki wynik to radykalna zmiana na scenie politycznej. Powstaje realna konkurencja wobec PO, która jest wiarygodna w sprawach socjalnych, a PO tej wiarygodności brakowało, a to stanowi realne zagrożenie dla hegemonii PiS - ocenia.

Drugim wygranym są ludowcy - To jest rewelacyjny wynik PSL. Co prawda są z Kukizem, to im pomogło, ale są mocno ugruntowani na scenie politycznej, to nie jest żaden koniec PSL, o czym od lat mówiono. Jest wyraźna zapowiedź w tych wynikach, że duopol PO-PiS jest zagrożony - przekonuje Żakowski.