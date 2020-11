Wybranowski: Samochodowy "Marsz Niepodległości" to dojrzały projekt [OPINIA]

Patriotyzm to odpowiedzialność. Za naszych seniorów, za naszych bliskich, sąsiadów. Za każdego z nas. Środowiska narodowe i konserwatywne, które co roku organizowały liczący blisko 100 tysięcy osób przemarsz przez Warszawę zachęcają do świętowania w "samochodowym rajdzie”. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż tłumne zgromadzenia w przestrzeni publicznej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Marsz Niepodległości w Warszawie (ONS)