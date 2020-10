Wybranowski: "Od wicepremiera do… O czym marzy Jadwiga Emilewicz?" [Opinia]

Zobacz też: Ruch Trzaskowskiego rusza mimo pandemii? "Lepszego momentu nie będzie"

Nasi rozmówcy mówią, że Emilewicz przymierza się do budowy własnego ruchu, na razie w formie skupionego wokół niej środowiska polityczno – gospodarczego, które miałoby stać się w przyszłości alternatywą dla centrowego Porozumienia i zarazem potencjalnym sojusznikiem dla Prawa i Sprawiedliwości. Dla samej Emilewicz byłaby to zarazem szansa na powrót w perspektywie kolejnych trzech lat na polityczne salony Warszawy. O takich planach była wicepremier miała wspominać w rozmowach z działaczami Porozumienia, których uważa za zaufanych.

- Jadwiga przez cały czas pracy rządowej nie zadbała o to, by budować swoje stronnictwo. Gowin doskonale wie, że lojalność ludzi w terenie zyskuje się, lokując ich w instytucjach państwowych i spółkach, Jadwiga to zaniedbała. Ona tego nie rozumie, tych elementów politycznej kuchni, więc dziś nie ma do zaoferowania niczego ludziom, by za nią poszli – mówi nam jeden z naszych informatorów- poseł Porozumienia.