Wybranowski: "Koalicja melepetów" [OPINIA]

Co prawda w międzyczasie pojawił się też sondaż Social Changes dla portalu wpolityce.pl mówiący o 22-procentowym poparciu dla ruchu Polska 2050, jednak te badania można dziś traktować bardziej w kategoriach politycznego science fiction, zakładały one bowiem także samodzielny start w wyborach ruchu Rafała Trzaskowskiego: "Nowa Solidarność". Choć prezydent Warszawy sporo mówi o stworzeniu takiego ugrupowania, to nadal ono jednak nie powstało, a biorąc pod uwagę jego zdolności przywódcze, kreatywność i pracowitość - szanse, by kiedykolwiek zaistniało jako samodzielny poważny byt polityczny, są raczej małe.