Wybory prezydenckie 2020. "Hołowni udało się połączyć Polaków. Wszyscy są zgodni w jego krytyce" (Opinia)

Szymon Hołownia ma talent do pisania książek, ale nie do robienia polityki. Miał być kandydatem zgody i uśmiechu, został okrzyknięty "Palikotem 2.0". Jednym spotem wyborczym zdążył obrazić rodziny ofiar tragedii smoleńskiej, zażenować komentatorów i stracić głos w wyborach córki znanego polityka PO.

Okazało się później, że to nieprawda, a Cichocki został ogłoszony w środę szefem sztabu wyborczego prezentera, co zdziwiło i rozbawiło jednocześnie polityków Platformy. – Jacek do polityki się nie nadaje, on nigdy nie chciał jej robić. To typ poczciwego urzędnika – mówi jeden z nich.