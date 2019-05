Wybory do Europarlamentu 2019. Choć wyników jeszcze nie ma, to już wygraliśmy

Na warszawskiej Ochocie frekwencja przekroczyła już 55 proc. W Tarnowie ponad 35 proc. Nie zawodzą Polacy za granicą. Kolejki ciągną się od Paryża do Kiszyniowa. Wygląda na to, że te wybory wygraliśmy jako obywatele, Europejczycy i Europejki.

Wybory do Europarlamentu nigdy nie cieszły się w Polsce wielką popularnością. Pięć lat temu do urn poszło zaledwie 23,8 proc. Polaków. Dziś już wiadomo, że ten wynik będzie zdecydowanie lepszy. Już o godzinie 12.00 frekwencja w lokalach wyborczych była dwukrotnie większa niż pięć lat temu. Na chwilę obecną w postawie obywatelskiej przoduje Małopolska, ale z zachodniej Polski już odzywają się głosy, że podejmują rękawice.

Na godzinę 18.30 frekwencja wyniosła 32,51 proc. A najbardziej aktywnym wyborczo miastem okazała się Warszawa z 41 proc. Ale Polacy tłumnie ruszyli do urn też poza Polską. Ania i Michał, którzy od kilku miesięcy są w podróży dookoła świata głosowali wczoraj w Nowym Jorku . I nie wyobrażają sobie, żeby zrezygnować z wyborów.

Niezależnie od motywacji. To nasz obywatelski sukces

Oczywiście. Można utyskiwać, że tak wysoka frekwencja jest spowodowana wysoką temperaturą politycznego sporu. Że dzisiejsze wybory są tak naprawdę głosem ws. polityki krajowej, a nie wizji i przyszłości wspólnoty europejskiej. Niezależnie od motywacji - każdy powód, który sprawia, że Polacy w słoneczną, handlową (!) niedzielę, zdecydowali się pójść od urny, jest przykładem na to, że jesteśmy dojrzalsi jako obywatele i coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest nasz głos. I choć brakuje nam jeszcze do najaktywniejszych krajów Europy, i tak możemy być dumni.

Nie ma co ukrywać - głosowanie stało się modne. Akcja facebookowa WP Idziemy na wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja! zgromadziła 16 tys. zainteresowanych internautów, a 21 tys. osób zadeklarowało, że weźmie w niej udział. W mediach społecznościowych ludzie udostępniają swoje zdjęcia znad urn wyborczych i z radością obserwuję, że przyznanie się do niegłosowania jest coraz częściej uznawane za obciach.