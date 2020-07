Mój Facebook wybuchł postami znajomych i popularnych komentatorów, osób publicznych, artystów, działaczy społecznych, deklarujących, na kogo zagłosują i dlaczego. Ja nie mam tego luksusu. Jestem dziennikarzem.

W naszym zawodzie wybór jest prosty. Albo jesteś dziennikarzem, albo działaczem politycznym. Albo walczysz z całej siły o swój własny obiektywizm, trenując na sobie samodyscyplinę, albo jesteś po prostu niewiarygodny. Dziennikarstwo "tożsamościowe", czyli takie, gdy dziennikarz nie ukrywa, którą opcję polityczną preferuje, albo wręcz otwarcie ją wspiera, to rak, który trawi nasz zawód. Co was opętało? Polityczna wojna w Polsce być może byłaby mniej ostra, gdyby wielu dziennikarzy przedzierzgniętych w działaczy politycznych nie dolewało codziennie oliwy do i tak już ładnie buchającego płomieniem ognia.