Wrocław: kampania "Biała wstążka" przeciwko przemocy – ruszyła

25 listopada to Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet i jednocześnie początek "16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć". Sprawdź jakie wydarzenia zorganizowano we Wrocławiu w związku z kampanią.

Wrocławska "Biała Wstążka"

Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy "Biała Wstążka" ruszyła po raz piąty. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent miasta, Jacek Sutryk. Wszystko po to, by uświadomić ludziom problem przemocy - szczególnie wobec kobiet - i zmotywować do reagowania w tego typu sytuacjach. Obecnie jest to najczęstszy przykład łamania praw człowieka na świecie.