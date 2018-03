Wiosny nie widać, a nasze drzewo podobno wycięte

Śnieg i mróz pojawiły się w Polsce w piątek. W niektórych rejonach spadło sporo śniegu, do tego przy dość silnym wietrze i spadkach temperatury poniżej -10 stopni C. Autorzy serwisu Meteoprognoza.pl. już we wtorek ostrzegali, że skandynawski wyż zacznie wysyłać nad Polskę mroźne powietrze. Wracamy do zimowych warunków pogodowych - pisze meteorolog Ryszard Olędzki.



(WP.PL, Fot: Andrzej Pągowski)

- Powoli odcinani jesteśmy od ciepłego powietrza zaciągniętego przez aktywny niż z rodowodem atlantyckim, a jego miejsce zajmować będzie chłodne powietrze ściągane z sektora północnego - prognozuje.

Według matematycznych modeli prognozowania, ochłodzenie potrwa zaledwie kilka dni. Już 22 marca temperatury ponownie miałyby przekroczyć 10°C.

Jednak alternatywa prognoza (ECMWF) wskazuje na ścieranie się nad Polską ciepłych i chłodnych mas powietrza aż do końca swojej 10-dniowej prognozy, czyli 24 marca.