Wiejas: "Joachim Brudziński sporządzi portret pamięciowy Maryi. Nie ma wyjścia" (Opinia)

Maryja w błękitach lub pastelach, Maryja zadumana lub płacząca, Maryja w aureoli złotej lub upstrzonej gwiazdkami. Matka Jezusa przedstawiana była na milionach obrazów w różnych strojach, sytuacjach i pozach. Tylko jeden element jest przeklęty – tęcza.

Zgroza, Maryja spowita tęczą

Tu wkroczyła Kaja Godek (taka prawicowa działaczka, która prawdopodobnie za grzech uważa stanięcie w odległości bliższej niż metr od geja/lesbijki). Pani Godek orzekła, że to homotęcza , a więc doszło do profanacji, a jej uczucia religijne zostały głęboko zranione.

Może i sprawa nie zostałaby rozdęta do granic absurdu, ale Godek startuje do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji KORWiN, Braun, Liroy, Narodowcy, Kaja Godek. To twór stojący jeszcze bardziej na prawo od PiS, a więc konkurencja. A jak konkurencja, to nie można pozwolić żeby jej przedstawicielka była pierwszą obrończynią wiary. Wiadomo przecież, że pierwszym obrońcą jest Jarosław Kaczyński.