W USA t-shirt Lecha Wałęsy na pogrzebie nie oburzył. "Wciąż walczy"

W Polsce koszulka z napisem "Konstytucja", jaką Lech Wałęsa założy na pogrzeb George'a Busha, wzbudziła gigantyczne kontrowersje. W USA media nie piszą o niej wcale, albo w neutralno-przychylnym tonie. Milczą za to o prezydencie Dudzie.

Lech Wałęsa wywołał skandal, ale nie jak się obawiano w USA, tylko w Polsce. Mowa oczywiście o koszulce z napisem "Konstytucja", jaką były prezydent założył na pogrzeb George'a H.W. Busha. Amerykańskie media informują o manifeście współtwórcy Solidarności na podstawie depeszy agencji AP. "Lech Walesa is still fighting" ("Lech Wałęsa wciąż walczy") - zaczyna się tekst. Dalej przytoczone są argumenty przeciwników i zwolenników zachowania Wałęsy.

A przede wszystkim opisany jest spór wokół polskiego sądownictwa. I w tym sensie Wałęsa swojego dokonał: anglojęzyczni czytelnicy po raz kolejny mogli dowiedzieć się, co PiS zrobiło i robi z sądownictwem (podano też argumenty rządzących o potrzebie reformy). Za AP o sprawie poinformowały portale internetowe największych mediów: Fox News, ABC News, "The New York Times", MSN i "The Washington Times". Ten ostatni to konserwatywny dziennik, oskarżany o sympatyzowanie z rasistami. Tylko na nim pojawiły się komentarze użytkowników (dokładnie dwa, oczywiście uderzające w Wałęsę).