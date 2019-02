Furgonetka obwieszona hasłami o "zagrożeniu pederastami" jeździ po Gdańsku. Na zdjęciu dwóch półnagich mężczyzn z tęczową flagą. Podpis: "Tacy chcą edukować twoje dzieci. Powstrzymaj ich!". Dodatkowo geje obrażani są przez megafon. Sprawa trafiła dziś do prokuratury.

Co ciekawe, Mariusz Dzierżawski jest mężem zaufania w KWW Grzegorza Brauna , skrajnie prawicowego kandydata na prezydenta Gdańska. Dzierżawski jest także jednym z ekspertów Brauna w kwestiach aborcji, in vitro i edukacji seksualnej.

Z samochodu jeżdżącego po Gdańsku dodatkowo dochodzi głos informujący, że "edukacja seksualna prowadzi do masturbowania się dzieci od najwcześniejszych lat i do innych dewiacji seksualnych", a także o tym, że "44 proc. homoseksualistów molestuje dzieci".

Bzdury a nie badania

Anna Strzałkowska z organizacji Tolerado: - Ten samochód wjeżdża codziennie na ulicę Długą, pod Dwór Artusa, w centrum miasta. A my jesteśmy bezradni. W Polsce jest luka prawna, która nie chroni osób LGBT przed mową nienawiści. Nie mamy więc narzędzi do walki z tym autem. A oni obrażają nie tylko nas. Osoby heteroseksualne też czują się zranione tymi treściami. Kilkaset osób dziennie robi zdjęcia tego samochodu jadącego powoli po ulicach Gdańska. Dzieci pytają rodziców, co to jest.