Umarła Kora. Wielu pisze, zamiast milczeć

Kora nawet po śmierci pokazuje swoją wielkość. Nie da się przejść obojętnie wokół tego, co dzieje się nad jej ciałem, bo nawet jeszcze nie nad trumną.

Nagle każdy ją znał, każdy się na jej piosenkach wychowywał, każdy ją cenił i w ogóle, skoro była znana, to każdy teraz jak na zawołanie musi mówić, co czuje, gdy umarła. Bo przecież, nie ma się co oszukiwać. Nie o hołd tu chodzi. Nie chodzi o to, by oddać jej pamięć. Większości chodzi o to, by połechtać swoje ego. By móc coś na temat wielkiej zmarłej artystki powiedzieć, tak jakby to pomagało zabierającemu głos w tej dziwacznej debacie samemu stawać się wielkim.

A od patosu do głupoty droga jak się okazuje bardziej niż krótsza. Skoro internet daje możliwości, by coś napisać, to pisze każdy. Im mniej do powiedzenia, tym więcej wykrzykników przy tym stawia. Im mniej mógłby się identyfikować z artystką i tym, co swoją twórczością przekazywał, tym więcej słów o swojej miłości do niej.