Ufny, szczęśliwy i przepełniony radością. Takim zapamiętam Pawła Adamowicza

W niedzielę cieszył się jak dziecko, że zebrał 5317 zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pomagać innym, dbać o swój ukochany Gdańsk. Taki był Paweł Adamowicz, takim Go zapamiętam.

Zawsze miał czas dla wszystkich

Taki był Adamowicz: miał czas i dla księżnej Kate, i dla ambasadora Wielkiej Brytanii, ale też dla Kajtka od składaków. Adamowicz miał jedną fascynację, która przekreślała wszystko inne: to był jego ukochany Gdańsk. Chciał wiedzieć, co robią w nim profesorowie, biznesmeni, piłkarze Lechii, lekarze; ale też co robią w garażach nastolatki z pasją.

Wierzył w wolność

Był ciekaw, co dzieje się w Gdańsku i co dzieje się w Europie. Wydawało mi się, że zawsze był w pracy – albo pracował w swoim gabinecie, albo jeździł po Gdańsku na dziesiątki spotkań, albo leciał do Brukseli czy Frankfurtu, żeby przypomnieć tam o polskiej przynależności do Unii.

Jego oczkiem w głowie była edukacja obywatelska. Sam prowadził lekcje w liceach. Uczył czym jest samorządność: zachęcał młodych ludzi, by już jako nastolatki zakładali kluby, stowarzyszenia, społeczności w szkołach i w parafiach. By uczyli się, co to znaczy samemu brać odpowiedzialność za siebie i miasto i kraj, a nie czekać, co zrobi za nas rząd.