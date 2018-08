Turcy chwilowo wygrali - pomnika Jana III Sobieskiego na razie w Wiedniu nie będzie

12 września w 335. rocznicę bitwy pod Wiedniem na wzgórzu Kahlenberg miał stanąć gotowy już pomnik Jana III Sobieskiego. Nowy burmistrz Wiednia, socjaldemokrata Michael Ludwig, uznał, że monument poświęcony triumfowi Jana III Sobieskiego może mieć wydźwięk antyturecki. Pomnik ma powstać w bliżej nieokreślonej przyszłości.



Oba miasta łączy również umowa o współpracy, która niedawno została ponownie przedłużona. Wiedeń jest otwarty na zgodne z duchem czasu upamiętnianie historii i od lat tworzy liczne miejsca pamięci. Choć w Wiedniu istnieje wiele miejsc związanych z Janem III Sobieskim (ulica Sobieskiego, plac Sobieskiego, kaplica Sobieskiego oraz liczne tablice pamiątkowe w kościołach), miasto zamierza wybudować na wzgórzu Kahlenberg nowy pomnik Jana III Sobieskiego.

Niezbędnym warunkiem wybudowania pomnika w Wiedniu jest otrzymanie pozytywnej opinii Rady ds. Wznoszenia Obiektów i Monumentów Upamiętniających, która to Rada została powołana do życia przez Miasto Wiedeń w 2017 roku. Owa Rada wydała jednak negatywną opinię na temat przedstawionego projektu.

W związku z tym doszło do spotkania przedstawicieli obu miast na najwyższym szczeblu. 11 lipca 2018 roku prezydenci obu miast, Ludwig i Majchrowski, doszli do porozumienia, iż w związku z odmowną decyzją Rady co do pomnika, nie będzie on postawiony w Wiedniu. Znajdzie się jednak dla niego honorowe miejsce w Krakowie. Zamiast tego obaj prezydenci zgodzili się na propozycję Wiednia, aby miasto Wiedeń stworzyło projekt nowego pomnika i go wybudowało.

Wiedeń zaproponował również ogłoszenie międzynarodowego konkursu na miejsce pamięci dla Jana III Sobieskiego w Wiedniu, które odpowiadałoby dzisiejszym standardom. Konkurs miałby się odbyć w ścisłej współpracy z miastem partnerskim Wiednia, Krakowem. Pomnik miałby podkreślać historyczne związki w świetle ukierunkowanej na przyszłość europejskiej kultury upamiętniania. Wszelkie koszty pokryje Miasto Wiedeń. W tym konkursie będą również mogli wziąć udział polscy artyści. Miasto Kraków zostanie poproszone o oddelegowania jednej osoby do komisji konkursowej.

W trakcie przeprowadzania konkursu i przygotowań do budowy pomnika zostanie w zaplanowanym już na Kahlenbergu miejscu zainstalowana tablica pamiątkowa z następującym napisem:

„Bitwa na Kahlenbergu, 12 września 1683 roku, była kulminacją i punktem zwrotnym ścierania się dwóch imperiów, ekspandujących na zachód Osmanów i zmuszonych do defensywy Habsburgów. Dzięki europejskiemu przymierzu zawartemu w obronie Krakowa i Wiednia, w którym wiodąca rola przypadła królowi Polski Janowi III Sobieskiemu, udała się odsiecz miasta. Ponad 50.000 ludzi z wielu różnych krajów straciło życie w tych walkach o Wiedeń. Niech to wydarzenie pozostanie w pamięci, aby ciągle nawoływać do pokojowej koegzystencji w Europie!”

Ponadto współpraca Krakowa i Wiednia zostanie pogłębiona poprzez wymianę partnerską szkół. W szkole partnerskiej w Krakowie mógłby również zostać postawiony przeznaczony dla Wiednia pomnik.

Wiedeń, 23.08.2018