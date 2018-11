Tomasz Machała: Chajzer rzucił swoje "oddziały" na dziennikarkę WP. Odeprzemy ten atak

Świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości, ale kobiety w Polsce jeszcze nie są niepodległe. Jeszcze toczą swoje bitwy. Jedna z nich właśnie trwa. Filip Chajzer niczym watażka maczyzmu rzucił swoje oddziały na dziennikarkę WP Helenę Łygas. Trzeba ten atak odeprzeć.

I jest wreszcie czas, w którym żyjemy. Nie jest to już czas mojej babci, ale nie jest to jeszcze czas mojej córki. Jest to czas, w którym Filip Chajzer może w stacji należącej do amerykańskiego właściciela dotknąć biustu obcej kobiety i wymusić pocałunek. Czas, w którym jego stacja, mimo burzy w internecie, może ignorować temat. Czas, w którym sam Chajzer nie przeprasza, ale jak watażka maczyzmu rzuca swoje oddziały na Helenę Łygas z Wirtualnej Polski. Dziwny to czas. W Stanach tylko w ostatnich miesiącach Under Armour zakazał swoim managerom rozliczania wydatków służbowych z lokali, w których występują rozebrane kobiety. Wielki bank prowadzi dochodzenie, czy kobiety mają sprawiedliwe zasady premii. Zasłużeni pracownicy CBS, ABC, NBC, FoxNews, czyli największych stacji telewizyjnych, tracą pracę po oskarżeniach o niewłaściwe wypowiedzi czy zachowania w stosunku do kobiet. Widzę, że w Polsce to kwestia kilku bądź kilkunastu lat.