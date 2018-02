Tomasz Janik: Urząd do walki z innymi urzędami. Za nasze pieniądze oczywiście

W czasie, gdy cała Polska żyła swastyką z wafli i ustawą o IPN, prawdziwy dramat dział się gdzie indziej. Nowa minister finansów wyszła bowiem z bezsensownym pomysłem, za który zapłacimy wszyscy, a który nikomu tak naprawdę się nie przysłuży.

Pomysł nie jest nowy

Podatki w górę?

Zabawnie wyglądają deklaracje rządu na temat jakichkolwiek właściwie zmian w prawie (również podatkowym) w sytuacji, gdy uchwalane przez parlament są kolejne ustawy sprzeczne z Konstytucją, Sąd Najwyższy i Krajowa Rada Sądownictwa zostały zniszczone, w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają osoby niebędące sędziami a prezes tego organu został powołany z naruszeniem prawa. W takim klimacie trudno chyba będzie o zapowiadaną przez nową Minister Finansów strategię 3xP, czyli Prostotę, Przejrzystość i Przyjazność sytemu. System podatkowy nie jest samotną wyspą – to jego otoczenie musi być w pierwszej kolejności proste, przejrzyste i przyjazne, dopiero potem on sam może taki być.

Wygodniej nie mieć wątpliwości

A jak wygląda rzeczywistość, widać, obserwując choćby (nie)działanie przepisu o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika. Wiceminister finansów Paweł Gruza niedawno wskazał, że od czasu, gdy przepis ten funkcjonuje (1 stycznia 2016 r.) organy skarbowe wydały 105 indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, w których odniosły się do tej zasady. W skali dziesiątek tysięcy wydawanych co roku interpretacji, to mniej niż nic. Organy skarbowe, choć już wcześniej zobowiązane do stosowania tej zasady (jako wynikającej bezpośrednio z samej Konstytucji) nigdy nie kwapiły się, by z niej korzystać. Wygodniej po prostu nie mieć wątpliwości – wówczas nie ma potrzeby rozstrzygania ich na korzyść podatnika.