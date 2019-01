To serduszko WOŚP na naszej piersi zobowiązuje. Bije dla Pawła Adamowicza

Trudno nie dać się ponieść emocjom. Trudno nie zareagować najwyższym oburzeniem na bestialski akt przemocy w dzień, kiedy my, wszyscy Polacy, stajemy się jakby trochę lepsi. A jednak apeluję: powściągnijmy złość, odrzućmy gniew i nienawiść. Nie bądźmy jak nożownik z Gdańska.

Owsiak odniósł się do sprawy pokazanego w TVP niesmacznego żartu - filmiku z plastelinowymi ludzikami, z których jeden przedstawiał jego samego. Krytycy dostrzegli w jego słowach nawiązanie do sytuacji politycznej. Ja dostrzegam co innego. Dostrzegam – wyrażoną mocno, w emocjach – niezgodę na brak umiaru. Na brak opanowania. Niezgodę na to, że przez podziały polityczne straciliśmy elementarny szacunek do siebie nawzajem. Jeśli się z czymś nie zgadzamy, to nie jest to zwykła niezgoda, ale często wrogość, ba, wręcz nienawiść. A nie tędy droga.