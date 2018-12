To moment, kiedy "KonsTYtucJA" nie przystoi. Nawet Wałęsie

Lech Wałęsa zapowiada, że wystąpi na pogrzebie b. prezydenta USA George’a H.W. Busha w koszulce z napisem "KonsTYtucJA". Szkoda, że nie rozumie, jaki popełnia błąd.

Koszulki z napisem "KonsTYtucJA" dla zwolenników opozycji są powodem do dumy i znakiem obrony wartości. Dla zwolenników rządu i szeroko pojętej prawicy – są obiektem żenujących, a często cynicznych kpin.

Kiedy koszulkę tę – na przykład na proces z Jarosławem Kaczyńskim – zaczął nosić były prezydent Lech Wałęsa, hejt przybrał na sile. Z oczywistych powodów - powiedzieć, że zwolennicy Kaczyńskiego go nie lubią, to mało. Nienawidzą go chyba tak samo mocno, jak przeciwnicy PiSu nienawidzą Kaczyńskiego.