To koniec. Świat patrzy na drugi Sajgon – za tę katastrofę zapłacą też Polacy [OPINIA]

Co więcej, jako Polacy nie możemy już patrzeć tylko na południe. Polska straż graniczna w ostatnich dniach notuje rekordowe liczby migrantów przekraczających granicę z Białorusią – głównie Afgańczyków i Irakijczyków. Najprawdopodobniej to element zaplanowanej operacji dyktatora Łukaszenki, który wykorzystuje uchodźców, by zdestabilizować Polskę i inne kraje UE. A to oznacza nowy szlak i potencjalny kryzys na granicy z Białorusią. Rozwój wypadków trudno dziś przewidzieć.