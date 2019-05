"To będzie historyczna wizyta". Energia jądrowa, więcej wojsk i wizy. Ujawniamy kulisy spotkania Duda-Trump

Jak udało nam się ustalić w źródłach związanych z amerykańską i polską dyplomacją, planowana na 12 czerwca wizyta prezydenta Dudy w Białym Domu i wydarzenia jej towarzyszące, mają być "przełomowe". Pod uwagę brana jest m.in. współpraca w energetyce jądrowej, wprowadzenie trwałej obecności wojsk i kwestie wizowe.

Energia jądrowa i LNG

Być może najważniejszy z nich, jak twierdzą nasi polscy i amerykańscy informatorzy, to planowanie rozpoczęcia ramowej współpracy w dziedzinie wymiany technologicznej i rozwoju w sektorze energetyki jądrowej. - To będzie ważna umowa, ponieważ Stany Zjednoczone bardzo rzadko godzą się na podobną współpracę w strategicznych sektorach dla bezpieczeństwa kraju - słyszymy od dyplomaty z USA.

Trwała obecność wojsk USA

Co dalej z F-35?

Z perspektywy Polski niezwykle istotne może się okazać planowane ogłoszenia wstępnych decyzji związanych z rozpoczęciem procesu zakupowego myśliwców wielozadaniowych F-35. Do tego zadania, choć waży się jego ostateczny kształt, wydelegowany został osobno szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak , który podczas wizyty - jak przekonują źródła WP - odwiedzi również bazę US Air Force, w której stacjonują używane bojowo myśliwce F-35.

Wizy i spojrzenie ku 1 września

- Planowane jest również zawarcie ważnego porozumienia, dotyczącego postępów w procesie wejścia Polski do programu ruchu bezwizowego Visa Waiver - mówi Wirtualnej Polsce amerykański dyplomata. Do ostatniej chwili mają być toczone negocjacje dotyczące zakresu tej umowy.

Jeden z polityków dobrze zaznajomiony z procesem negocjacji zaznacza, że kluczem do zrozumienia wagi obecnych negocjacji i relacji z USA jest fakt, że to strona amerykańska sama zabiegała o ich zintensyfikowanie. - W marcu tego roku odczuliśmy, że Amerykanie chcą przyspieszyć negocjacje, to oni wyszli z propozycją zaproszenia Andrzeja Dudy do Białego Domu 12 czerwca. To budowanie momentum na 1 września - mówi nasz informator. Właśnie wtedy, jak od dłuższego czasu spekuluje się w kręgach wojskowych, planowane jest ogłoszenie ulokowania stałego dowództwa dywizji NATO w Polsce, być może w Poznaniu. Jeśli ten proces się uda, będzie to jeden z najważniejszych w historii Polski procesów relokacji sojuszniczych sił zbrojnych, kluczowy w kontekście potencjalnego zagrożenia płynącego z Rosji. Już niedługo dowiemy się, które z tych punktów i jakie - jeszcze nieujawnione - wejdą w życie.