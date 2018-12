Takiej akcji jeszcze nie było. Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata otrzymają prezent

Już niedługo na ulice Warszawy wyjadą… londyńskie taksówki. Nie będą jednak wozić mieszkańców i turystów, ale zaoferują swoje usługi za darmo bohaterom, którzy w tragicznych latach II wojny światowej zaryzykowali własne życie, aby ocalić Żydów.

Taksówki będą bezpłatnie przewoziły osoby, które podczas II wojny światowej ratowały Żydów (WP.PL, Fot: Marcin Makowski)

W poniedziałek 10 grudnia uroczystością w Parlamencie Brytyjskim w Westminsterze zainaugurowany został projekt, w ramach którego przywiezione zostaną z Londynu dwie czarne taksówki, które posłużą jako bezpłatny transport dla Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. To część projektu ”Silent Hero Taxi” organizowanego przez fundację From The Depths. Samochody wybrano nieprzypadkowo, są one dostosowane również do potrzeb transportowania osób niepełnosprawnych. Jak narodził się ten pomysł?

”Pomóżmy Sprawiedliwym, póki jeszcze mamy czas”

- To dla mnie niezwykle ważne, że chociaż w ten mały sposób, mogę się przyczynić do polepszenia bytu bohaterskich Polaków, którzy zaryzykowali wszystko dla ratowania moich żydowskich braci i sióstr. Wiem, że to w żaden sposób nie odpłaci ich ryzyka, ale małymi krokami każdy z nas powinien się zaangażować w odwdzięczenie się im, póki jeszcze mamy na to czas. Niestety o wiedzę na temat historii i Holokaustu nadal musimy walczyć. Cieszę się, że robimy to wspólnie w brytyjskim Parlamencie, tak jak wspólnie podczas wojny Polacy i Brytyjczycy bili się ramię w ramię z niemiecką III Rzeszą - mówi Wirtualnej Polsce Jonny Daniels, prezes fundacji From The Depths i pomysłodawca projektu.

Został on sfinansowany zarówno przez fundację, ale również przez klub sportowy Chelsea Londyn, Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Edwarda Mosberga, 92-letniego ocalonego z Holocaustu i świadka historii. - Ważne, abyśmy robili wszystko co w naszej mocy, by pomóc Sprawiedliwym, ponieważ ci ludzie są prawdziwymi bohaterami. Polska była jedynym krajem, w którym za próbę uratowania Żyda groziła kara śmierci, tak jak groziło to rodzinie Ulmów w Markowej. Powinniśmy pomóc Sprawiedliwym, by mogli przezwyciężać niedogodności dnia codziennego, a ten projekt zdecydowanie w tym pomaga - mówi WP Edward Mosberg. - Z przyjemnością zaangażowaliśmy się w ten projekt. Nasze linie lotnicze wspierają inicjatywy heroiczne czyny naszych rodaków podczas wojny od lat - dodaje Adrian Kubicki, dyrektor komunikacji LOT-u.

Z Londynu do Warszawy

Taksówki przyjadą do Polski pod koniec grudnia, pokonując wcześniej na kołach dosłownie całą Europę - od Londynu, po Warszawę. Jak twierdzą organizatorzy, ze względu na ich wyraźne oznakowanie, promując całą akcję i wiedzę o Sprawiedliwych, natomiast na bazie samej podróży, powstanie również krótki film dokumentalny. W wydarzeniu inaugurującym przedsięwzięcie wzięli udział liczni przedstawiciele brytyjskich środowisk politycznych, żydowskich, brytyjskie media i polscy parlamentarzyści.

Daniel Kawczyński, poseł brytyjskiego Parlamentu pochodzący z Polski opowiadał o tym, jak dowiedział się, że członek jego rodziny okazał się Sprawiedliwym, który przez lata nie ujawniał swojej historii. - Upamiętniamy dzisiaj poświęcenie Polaków dla Żydów, ale pamiętajmy, że istniały setki tysięcy rodzin, które pomagały swoim sąsiadom i przyjaciołom, ale nikt o nich dzisiaj nie wie. To niesamowite ważne, aby przypominać dzisiaj młodzieży, czym kończy się sytuacja, w której dobrzy ludzie nie stają na przeciwko złu i milczą, i że w naszych ojczyznach nie może być miejsca dla antysemityzmu. Musimy też pamiętać, że nie było ”polskich obozów śmierci”, tylko niemieckie obozy koncentracyjne na okupowanych ziemiach Polski - mówił Kawczyński.

”Dlaczego klub piłkarski walczy z antysemityzmem?”

Podczas uroczystości głos zabrał również Bruce Buck, prezes zarządu Chelsea Londyn. - Dlaczego klub z Premier League z Londynu angażuje się w kampanię przeciwko antysemityzmowi? Odpowiedź jest jedna, to dzięki właścicielowi drużyny, Romanowi Abramowiczowi. Widzimy, jak na świecie dochodzi do ataków na tle antysemickim we Francji, Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Roman chciał zrobić coś, co zmieni ten stan rzeczy, dlatego angażujemy się w akcje charytatywne i edukacyjne. Staramy się tłumaczyć historię. Cieszymy się, że możemy również partycypować w projekcie ”Silent Hero Taxi” - stwierdził Buck.

Jak zapewnia Jonny Daniels, samochody będą dostępne zawsze bez żadnych opłat dla wszystkich Sprawiedliwych, którzy potrzebują wsparcia w załatwianiu codziennych spraw, a sama inicjatywa będzie rozwijana.

Marcin Makowski z Londynu dla WP Opinie