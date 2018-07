Tajemnicza inwestycja w Puszczy Noteckiej rozbudziła ciekawość Polaków. Ale jeśli okaże się nielegalna, chcą jej rozbiórki

Chociaż wątpliwości związanych z pozwoleniami jest coraz więcej, budowa gigantycznego zamku w Puszczy Noteckiej trwa. Polacy skłaniają się ku opinii, że nielegalną inwestycję będzie trzeba rozebrać.

Na początku lipca w sieci pojawiły się zdjęcia z budowy wielkiego zamku w Puszczu Noteckiej. Początkowo inwestycja była wielką zagadką. Z biegiem czasu ujawniono, że stoi za nią spółka D.J.T. Kluczową rolę odgrywają w niej dwie osoby - Dymitr i Tymoteusz Paweł Nowakowie. To synowie Pawła Michała Nowaka, znanego poznańskiego biznesmena.

Inwestycja powstaje w obszarze chronionym Natura 2000. Pojawiły się wątpliwości, czy zgoda na jej budowę w takim miejscu została wydana legalnie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ocenił, że na razie nie widzi powodów do niepokoju.

Na razie budowa trwa. Ale co, jeśli pozwolenia zostaną cofnięte

Polakom trudno jest jednoznacznie ocenić samą inwestycję. 55 proc. ma o niej negatywną opinię, ale 22 proc. nie ma nic przeciwko niej. Aż 23 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". Wśród osób źle nadstawionych do budowy zamku więcej jest zwolenników PO (50 proc.) niż PiS (35 proc.).

Jeśli okaże się, że doszło do naruszenia przepisów, 57 proc. Polaków chce rozebrania zamku w Stobnicy. 23 proc. badanych uważa, że mimo to należy go pozostawić.