Koziński: Szczepionkowe dylematy PiS-u. Obóz władzy musi wybrać mniejsze zło

Inna sprawa, że politycznie nie za bardzo może sobie pozwolić na to, by skrzydła rozwinęła czwarta fala pandemii. Macron i tak już jest ostro krytykowany za to, w jaki sposób do tej pory walczył z koronawirusem. Program szczepień we Francji wystartował późno, rozpędzał się z dużymi oporami, w wolnym tempie. Już to wszystko działało na niekorzyść francuskiego prezydenta. Gdyby teraz wariant Delta znowu doprowadził do gwałtownego wzrostu zachorowań, jego polityczni oponenci bardzo łatwo mogliby go atakować.