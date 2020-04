Świetlik: "Młodo wyglądasz? To wypad". Skąd się wziął hejt na Piotra Patkowskiego [OPINIA]

Wybiera go premier, który raczej ma wiedzę o finansach i doborze ludzi, bo od pięciu lat kieruje polską gospodarką, a wcześniej przez lata kierował ogromnym bankiem. Raczej w jego interesie jest by dobrać sobie współpracowników kompetentnych, bo przecież jest w tak trudnej sytuacji, w jakiej nie był żaden z szefów polskich rządów po 1989 roku. Musi wybierać między ludzkim dobrobytem a ludzkim życiem.

Piotr Patkowski. Nie chodzi o 29 lat

Na zdjęciu stoi kilku rosłych polityków. Panowie po 50. Między nimi Piotr Patkowski. Wygląda faktycznie trochę jak dziecko. O głowę niższy. Do tego radośnie podawane komentarze przez dziennikarzy czy polityków – na co dzień znanych z deklaratywnego przywiązania do zasad politycznej poprawności – że nowy wiceminister nie ma jeszcze trzydziestki.

Nie ma, bo brakuje mu do niej roku. Piotr Patkowski ma 29 lat. Kiedy Radosław Sikorski , Wojciech Olejniczak, Władysław Kosiniak-Kamysz zostawali ministrami w jego wieku to byli "młodzi, zdolni". Patkowski jest za młody.

Jest za młody, bo za młodo wygląda – trochę jak odtwórca głównej roli w pamiętnym "Powrocie do przyszłości", modnym znowu filmowym przeboju z lat 80., który w wieku 28 lat wcielał się w nastolatka. Do tego Patkowski, tak samo jak Michael J. Fox, jest niski. To w gruncie rzeczy wystarczyło, by część liberalnych liderów opinii się na niego rzuciła.