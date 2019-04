Strajk nauczycieli 2019. PiS nie czuje, że przegrywa. "Okrągły stół" ma być nowym otwarciem

Strajk nauczycieli w życzeniowym myśleniu opozycji miał być gwoździem do politycznej trumny PiS przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tymczasem obóz władzy jest przekonany, że protest w oświacie w żaden sposób nie wpłynie na wyniki majowej elekcji. – Strajk traci impet i poparcie. Ludzie są nim zmęczeni – przyznają politycy.

Myślenie części PiS jest takie: opozycja i media jej sprzyjające bronią nauczycieli, bo ci "walą" we władzę. W przekonaniu wielu nauczyciele nie są popularną grupą zawodową, sympatia do nich jest coraz słabsza, autorytet mają coraz mniejszy, a tak w ogóle to rodzice ich nie lubią.

– Wyborcom tzw. centrum, których jest coraz mniej, a już zwłaszcza liberalnym z przysłowiowego "miasteczka Wilanów", awantura wywołana strajkiem się nie podoba. Nauczyciele nie są w tej grupie traktowani z estymą, ludzie generalnie krzywo patrzą na przywileje nauczycieli: długie wakacje, przywileje socjalne etc. Jeśli ich bronią, to tylko dlatego, że nie znoszą nas – tłumaczy czysto polityczne aspekty protestu polityk PiS.

Partia rządząca – o czym pisaliśmy już w WP – regularnie w kampanii zamawia badania dotyczące najważniejszych dziś problemów w Polsce i odnoszące się do konkretnych grup elektoratu. Dla PiS to probierz nastrojów społecznych.

Dlatego PiS – jak słyszymy – nie musi się wobec nauczycieli "uginać". Gra przed wyborami do PE – co nieustannie podkreślają politycy PiS – idzie bowiem przede wszystkim o zmobilizowanie własnych elektoratów, w nieco mniejszym stopniu – o zdemobilizowanie elektoratu przeciwnika.

Polityk Broniarz

Nauczycielom – w przekonaniu partii rządzącej – nie pomaga twarz Sławomira Broniarza, szefa ZNP. – Jego kontrowersyjne, skandaliczne wręcz wypowiedzi, np. o zagrożeniu matur czy promocji uczniów, są fatalnie przyjmowane przez wyborców. Pan Broniarz marzy o tym, żeby Platforma Obywatelska wróciła do władzy – powtarzają politycy obozu rządzącego. – On szkodzi nauczycielom – słyszymy.

Wicepremier Beata Szydło – liderka negocjacji ze związkami – mówiła z kolei niedawno Wirtualnej Polsce: – Sławomir Broniarz angażuje się w działania opozycyjnych partii politycznych, widzieliśmy go na trybunie wśród liderów KOD-u. W ten sposób wyraźnie, po jednej stronie, wpisuje się w działalność polityczną. W czasie zauważyłam jednak, że inni związkowcy to widzą, sami studzą "wrzutki polityczne" pana Broniarza i kierują rozmowy na tematy merytoryczne. Rozumieją, że ostra retoryka w negocjacjach nie pomaga.

Egzaminy sukcesem rządu

Dlatego tak ważny dla całego obrazu konfliktu rząd-nauczyciele jest udany proces przeprowadzenia egzaminów w szkołach – we współpracy z dyrektorami szkół i samorządowcami. – Gdyby to się zawaliło, wina spadłaby na nas – przyznaje rozmówca z PiS.

Już Michał Gostkiewicz pisał w WP: "Czy rzeczywiście rządzący mogą pozwolić sobie na narrację: 'a widzicie, nauczyciele, daliśmy radę zrobić egzaminy, pamiętajcie, co wam mówiliśmy: strajkować sobie możecie, ale nie kosztem dzieci?'. Będzie to argument celny. Dla milionów rodziców najważniejsze jest, żeby dzieci zdały egzaminy i dostały się na kolejny szczebel edukacji".

Cały konflikt w najnowszym "Newsweeku" gorzko podsumowuje prof. Janusz Czapiński, bynajmniej niekojarzony z sympatią do PiS: "Partia rządząca umie liczyć i wie, że kilkaset tysięcy nauczycieli, którzy ich nie lubią i na nich nie zagłosują, to jest ułamek obojętnego politycznie polskiego społeczeństwa, które można przywabić dodatkiem do krów, świń, wszystko jedno czym. Nie opłaca im się ulec nauczycielom, nic by na tym nie zyskali politycznie".