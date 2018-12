Stanisław Obirek: Szczyt klimatyczny w Katowicach bez polskich polityków i polskiego kleru

Tak: to tytuł prowokujący i mylący. Chcę zaintrygować czytelników, którzy doskonale zdają sobie sprawę, że gospodarze, czyli właśnie nasi politycy i nasz wszechobecny kler tam będzie. A jednak podejrzewam, że poza gospodarowaniem ich wkład będzie raczej symboliczny i zredukowany do obecności czysto fizycznej. Obym się mylił.

11 listopada 2018 roku. Biało-Czerwony Marsz - Dla Ciebie Polsko. Odbył się pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i środowisk radykalnych ONR. (East News, Fot: Jan Bielecki)

To było zaraz po groteskowym marszu w Dzień Niepodległości 11 listopada, do którego w ostatniej chwili dołączyli premier i prezydent, wystawiając na szwank autorytet rządu i państwa. W istocie media światowe odnotowały, zupełnie zasadnie, że Polska brunatnieje.

To wtedy prezydencki minister Krzysztof Szczerski zapewnił, że tak naprawdę, to okazją do świętowania 100-lecia niepodległości naszego kraju będzie szczyt klimatyczny w Katowicach na początku grudnia, kiedy to pokażemy dobitnie kim jesteśmy. No i w istocie pokażemy: naszą indolencję i całkowite wyobcowanie z globalnych poszukiwań rozwiązań dla coraz bardziej naglących problemów związanych z ociepleniem klimatycznym.

Niestety, dotychczasowe działania polskich polityków zdają się wskazywać, że o tej podstawowej roli, dla której zostali wybrani, zdają się nie pamiętać. Warto im o tym przypominać i przy najbliższej okazji można będzie im wystawić rachunek za to, co zrobili i czego nie zrobili. W chwili obecnej brak konstruktywnych rozwiązań ograniczających emisję gazów cieplarnianych oznacza przyczynianie się do zbliżającej się wielkimi krokami katastrofy klimatycznej.

Listopad wypada w grudniu

Jeszcze przez wspomnianym marszem z 11 listopada, Krzysztof Szczerski poinformował, że w uroczystościach związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wezmą udział przywódcy z około 50 krajów. Ale dodawał od razu, że "pojawią się dopiero w grudniu". Oto, co można wyczytać na stronie prezydent.pl: "Prezydencki minister poinformował, że 3 grudnia w Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbędzie się uroczysty koncert z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości – przemówienie wygłosi Prezydent Andrzej Duda".

Naturalnie bardzo jestem ciekaw tego przemówienia.

A co przynosi oficjalna strona premier.gov. pl.? Nic, a może strona ministra energii Tchórzewskiego? Też nic. Zresztą minister Tchórzewski na temat OZE już swoje powiedział i jest to powszechnie znane; jak wiadomo, poglądy polskiego ministra energii będą raczej trudne do uzgodnienia z dominującym w EU przeświadczeniem, że należy ograniczyć– i to jak najszybciej – użycie węgla jako środka do pozyskiwania energii.

A skoro nasi politycy od trzech lat nas przyzwyczaili, że w ważnych sprawach bez katolickich hierarchów się nie obejdzie, to może polski episkopat będzie miał w sprawie szczytu klimatycznego coś do powiedzenia? Oczekiwanie tym bardziej zasadne, że ich szef, papież Franciszek ogłosił ważny dokument prawie w całości poświęcony sprawom ekologii i ocieplenia klimatycznego. Chodzi naturalnie o encyklikę "Laudato si", żywo komentowaną na poprzednim szczycie klimatycznym w Paryżu w r. 2015, gdzie podpisano umowę słusznie nazwaną dokumentem o historycznym znaczeniu.

Nic z tego. Podobnie jak urzędy prezydenta i premiera również biuro episkopatu nie ma nic do zaoferowania na temat szczytu klimatycznego w Katowicach. Jestem jednak przekonany, że 3 grudnia w Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach zjawi się sporo biskupów, którzy uważnie wysłuchają płomiennego przemówienia głowy państwa na temat znaczenia katolicyzmu w historii naszego kraju.

Na budowie jak za Gierka

By było jasne. Najważniejsi politycy i hierarchowie katoliccy są bardzo zajęci, a ich kalendarze są napięte do granic wytrzymałości. Mimo wszystko, przychodzi mi na myśl anegdota z czasów Gierka: "na budowie jest tak dużo roboty, że nie ma czasu taczek załadować, bo bez przerwy trzeba z pustymi biegać po placu budowy".

Trudno mi sobie bowiem wyobrazić, by oni wszyscy przez tydzień potrafili przygotować sensowne wystąpienia na zbliżający się szczyt klimatyczny w Katowicach. Być może się mylę i jestem źle poinformowany, albo źle szukałem. Będę szczerze zobowiązany za wyprowadzenie mnie z tych opinii – błędnych i zapewne krzywdzących dla najważniejszych osób w kraju.

Dziwi mnie jednak, że ten (hipotetyczny na razie) udział polskich delegacji w przygotowanych przez nie szczycie jest trzymany w ścisłej tajemnicy przed szarymi obywatelami takimi jak ja.

PS