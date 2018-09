Sprzed bloku z wielkiej płyty do szklanego smart city. Patryk Jaki czaruje wizją "Dzielnicy Przyszłości"

Sześć tygodni przed wyborami samorządowymi kandydat PiS na prezydenta Warszawy zaprezentował rewolucyjny projekt "Dzielnicy Przyszłość". To najbardziej ambitna wizja rozwoju stolicy od 1989 roku. Pytanie, na ile możliwa do realizacji.

Smart City nad Wisłą

Patryk Jaki zaprezentował w niedzielę na konwencji wyborczej projekt stworzenia dziewiętnastej dzielnicy Warszawy. Nazwał ją "Dzielnicą Przyszłość" - miejscem, w którym swoje ambicje będą mogli realizować najbardziej przedsiębiorczy Polacy, a które zachęcić ma największych zagranicznych biznesmenów do inwestowania nad Wisłą. To ma być strefa najniższych podatków dla innowacji w tej części Europy. Technologiczne i ekologiczne "serce Warszawy". Otwarta i przyjazna dla mieszkańców stolicy przestrzeń, nadająca miastu prawdziwy charakter "smart city" na miarę XXI wieku. Łącząca architektoniczną nowoczesność, opartą na ekologicznej infrastrukturze z zielenią przyjazną dla łaknących relaksu mieszkańców.

Jaki mówił językiem start-upowców, brzmiał jak amerykański self made man z Doliny Krzemowej. Słowa klucze: "innowacje", "projekt", "aspiracje", "ambicje". Co prawda do Steva Jobbsa kandydatowi nieco brakowało, ale i tak warto pochwalić sztabowców za pomysł na event, a Jakiego - za przygotowanie.

- Wyobraźmy sobie, że mamy firmę o dużych aspiracjach, a jej szefowie twierdzą, że tak naprawdę ciągle szukają odpowiedzi, wizji, jak ta firma ma wyglądać - tak Jaki nawiązał do wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego sprzed kilku miesięcy, kiedy to polityk PO przyznał, że "nie zna dzielnic i ciągle szuka odpowiedzi ze swoimi współpracownikami, jak Warszawa ma wyglądać".

Kandydat PiS nawiązał także do swojego "niewarszawskiego" pochodzenia - co zarzucano mu na początku kampanii - i skierował swój przekaz do ludzi, którzy podobnie jak on przyjechali do stolicy robić karierę. Mówił o "naszym mieście", które "jest na tyle otwarte, że praktycznie każda osoba, która pewnego dnia wysiądzie na Dworcu Centralnym pierwszy raz i powie, że chce być warszawiakiem, może tym warszawiakiem zostać".