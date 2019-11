Śpiewak: W Warszawie publiczny park staje się prywatnym interesem. To niezgodne z prawem (OPINIA)

Biletowany Chiński Festiwal Światła na trzy miesiące w warszawskim parku? Wolna dla wszystkich zieleń w miastach dramatycznie się kurczy. W Warszawie znamy ten mechanizm bardzo dobrze.

To nie pierwsza warszawska historia, w której zielona przestrzeń zostaje ograniczona. Lub zamknięta. Bo ktoś chce na tym zarobić. Zreprywatyzowano część Ogrodu Saskiego i dwa duże fragmenty parków na Powiślu. Byliśmy o krok od sprywatyzowania Królikarni i Pałacu w Wilanowie.

Fast food i pokaz mody

Do ekstremum doszło na Bemowie, gdzie na trzy miesiące wynajęto ogromną cześć parku wokół Fortu Bema. Tymczasem terenów zielonych w Warszawie w niektórych częściach miasta jest tak mało, że mieszkańcy przyjeżdżają z innych dzielnic, by spędzić kilka godzin w zieleni.

Na Woli deficyt jest tak wielki, że matki z dziećmi przychodzą na zieleniec przed Muzeum Powstania Warszawskiego. Nowe dzielnice powstają bez szkół, transportu publicznego i bez parków. W Miasteczku Wilanów, dzielnicy projektowanej na ponad 30 tysięcy mieszkańców, nie ma publicznych parków Jest za to pierwszy w Polsce całkowicie prywatny park. Mieszkańcy okupują wiec park dookoła Pałacu w Wilanowie.

Zobacz, co mieszkańcy Bemowa zastali w swoim parku (zdj. bemowiacy.waw.pl):

Jak tu brudno

To są ekstremalne kazusy, ale pokazują nam, gdzie prowadzi nas logika prywatyzacji wszystkiego. Publiczne instytucje tłumaczą, ze potrzebują pieniędzy od prywatnych właścicieli, żeby się utrzymać. Kultura i ochrona przyrody w Polsce jest fatalnie finansowana. To kolejny obszar, z którego państwo się wycofało. Podobnie jest z ochroną przestrzeni publicznych.

Każdy wolny skwer może stać się osiedlem deweloperskim. Władze najpierw zapuszczają teren do stanu ruiny. Potem mówią: ”zobaczcie, jak tu brudno”, "ilu tu bezdomnych", "trzeba sprywatyzować".

Zamknięci w domach

A przecież dostęp do usług publicznych to żadna ekstrawagancja. To nasze prawo. Zapisane w Konstytucji RP.