Sondaż WP: Polacy uważają Rosję za zagrożenie. I nie wierzą w polską armię

Większość Polaków nie wierzy, by Polska była w stanie obronić się przed atakiem Rosji. Ale nie obawiają się wyjścia Stanów Zjednoczonych z Sojuszu. Tak wynika z badania na panelu Ariadna przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski.

Burzliwy szczyt NATO w Brukseli, podczas którego prezydent Donald Trump miał zagrozić wyjściem z organizacji, wznowił debatę na temat przyszłości sojuszu i zdolności do przeciwstawienia się ewentualnym agresorom. Jak wynika z sondażu, do większości Polaków (56 proc.) dotarły informacje o szczycie i przedstawionych tam żądaniach amerykańskiego prezydenta ws. zwiększenia wydatków państw NATO -6130285597505153c) na obronę. W większości popierają też jego postulat. W ten sposób odpowiedziało 55 proc. respondentów. Z Trumpem nie zgodziło się natomiast 27 proc.

Mimo wywołanej przez prezydenta USA awantury i groźby wyjścia z Sojuszu, większość badanych nie wierzy, by Ameryka mogła by opuścić stworzoną przez siebie organizację. Uważa tak 34 procent uczestników sondaży. Przeciwnego zdania jest 18 proc., natomiast największy odsetek - aż 48 proc. nie ma w tej sprawie opinii.

Mniej niepewności Polacy mają co do pytania, czy Rosja stanowi zagrożenie dla naszego kraju. "Tak" odpowiedziało 44 proc., nie - 32 proc. Bardziej przeświadczeni o zagrożeniu ze strony wschodniego sąsiada są wyborcy PiS .

Jeszcze bardziej jednoznaczne są odpowiedzi na to, czy polskie wojsko byłoby w stanie obronić się przed rosyjską inwazją. Zdecydowana większość respondentów - 64 procent uważa, że nie. W armię wierzy jedynie 14 proc. badanych. Dotyczy to zarówno wyborców PO, jak i PiS. Nie jest to dobry znak biorąc pod uwagę wieści napływające z Waszyngtonu. We wtorek Donald Trump wyraził bowiem wątpliwość, czy USA powinny zrealizować swoje zobowiązanie wynikające z artykułu V traktatu o NATO i pomóc sojusznikom - użył przykładu Czarnogóry - obronić się przed atakiem.